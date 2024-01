Juventus, ci sono 8 milioni più 2 di bonus in arrivo: l'obbligo di riscatto di De Winter dal Genoa si sta avvicinando

Ci sono 8 milioni più 2 di bonus in arrivo per la Juventus. Sono quelli che il Genoa dovrà pagare quando Koni De Winter disputerà la sua partita numero 23 in campionato. Un traguardo sempre più vicino, considerando come il difensore belga abbia fin qui collezionato 16 presenze sulle 22 giornate fin qui trascorse. E che eccezion fatta per le prime tre giornate di campionato, poi Alberto Gilardino ha sempre puntato su di lui: le uniche altre assenze sono state dettate una squalifica per somma di ammonizioni, una sindrome influenzale e una sola scelta tecnica (contro l'Atalanta).



LA CARRIERA - Si avvicina quindi un'altra bella plusvalenza piena per la Juventus. Che aveva pescato De Winter, classe 2002, dalle giovanili dello Zulte Waregem nell'estate del 2018. Poi quattro anni trascorsi con profitto nella scalata interna partita dall'Under 17, passata da Under 19 e Next Gen, infine conclusa con il debutto in prima squadra. E nell'estate del 2022 il primo prestito, all'Empoli, con la Juve che inizialmente aveva pure rifiutato l'offerta dell'Ajax. Al termine della scorsa stagione poi il bivio: fiducia a De Winter o cessione, ha vinto una via di mezzo con il prestito al Genoa con obbligo di riscatto condizionato. Che sta per scattare.