La Juventus under 23 disputerà i play off di serie C al termine di una bella stagione. Oggi la formazione allenata da Zauli ha avuto la meglio sul Legnago Salus per 3-2 grazie a un grande Mattia Compagnon. L’esterno offensivo classe 2001 ha trovato il sesto gol stagionale e si candida a un ruolo di protagonista anche per le fasi finali.