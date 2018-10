"Ora parlo io!". Cristiano Ronaldo vuole raccontare la propria versione dei fatti sulla notte passata a Las Vegas nel 2009 con la modella americana Kathryn Mayorga, che lo accusa di violenza sessuale.



Sempre secondo Tuttosport, l'interrogatorio dell'attaccante portoghese della Juventus avverrà quasi certamente in video conferenza. Il calciatore viene descritto come pienamente fiducioso ed è intenzionato a smentire punto per punto le accuse di stupro ricevute.