Il mercato di gennaio è ormai entrato nel vivo e si iniziano a fare i nomi dei giocatori che infiammeranno i notiziari. Se spesso la finestra invernale si è dimostrata meno prolifica, in termini di acquisti importanti, in passato si individuano alcune occasioni in cui a gennaio sono arrivati investimenti di spicco. Da Barzagli a Vlahovic, proponiamo i colpi più importanti della Juventus nel mercato di gennaio dal 2000 a oggi.