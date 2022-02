Primo gol di Vlahovic in bianconero ed è subito Del Piero mania. Il nuovo attaccante di Allegri ha esultato facendo la linguaccia dopo il gol al 13' all'esordio contro il Verona.



E la leggenda juventina non ha perso tempo, pubblicando attraverso una storia di Instagram la foto del nuovo numero 7 con il commento: "Dusan impari in fretta".



L'ex numero 10 avevo fatto sua l'esultanza con la linguaccia già nel 2006 dopo una vittoria contro l'Inter, in un sentito derby d'Italia. E in un'intervista a fine match aveva confessato di essersi ispirato a Michael Jordan: “Non è un gesto offensivo nei confronti degli avversari – aveva spiegato -, ma solo un modo per esprimere la mia gioia, la passione che metto nel calcio”.