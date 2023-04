Tre sconfitte consecutive in campionato a cui si aggiunge la fresca eliminazione in semifinale di Coppa Italia: sicuramente non un buon momento per la Juventus e soprattutto per Massimiliano Allegri, tanto che per i bookmaker il futuro del tecnico livornese sulla panchina bianconera non sembra più così sicuro. Dopo la sconfitta di mercoledì sera a San Siro, gli esperti hanno infatti dimezzato la quota di un possibile addio entro fine stagione, che passa da 15 a 7,50. Per l’eventuale sostituzione, la dirigenza potrebbe puntare su un tecnico esperto che già conosce l’ambiente bianconero: sul circuito si gioca a 5 il ritorno alla Vecchia Signora di Antonio Conte, prima capitano e poi tecnico di tre scudetti tra il 2012 e il 2014; alla stessa quota il ritorno a Torino di Zinedine Zidane, indimenticato campione con la maglia della Juve tra il 1996 e il 2001, a caccia di una nuova esperienza dopo l’addio al Real Madrid di ormai due stagioni fa.