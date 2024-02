Juventus: due strategie differenti per l'idea Di Gregorio/Carnesecchi

La Juventus sta programmando il futuro della propria porta con un'idea chiara in testa: inserire in organico un portiere giovane e italiano con Carnesecchi e Di Gregorio come principali obiettivi. Ma che futuro può esserci per i due portieri presenti in rosa Szczesny e Perin?



Secondo Tuttosport ci sono due scenari possibili in vista della prossima stagione. Il primo è che il portiere polacco venga ceduto in caso di offerta, anche per risparmiare sull'elevato ingaggio.



C'è tuttavia anche la possibilità che sia Perin a lasciare Torino e a quel punto Di Gregorio o Carnesecchi prenderebbero il suo posto, facendo un anno alle spalle di Szczensy, un po' come lo stesso numero 1 bianconero aveva fatto quando era arrivato alla Juve e c'era ancora Buffon.