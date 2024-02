Juventus e Atalanta su Brescianini: il Milan ha una percentuale sulla rivendita, cifre e dettagli

Federico Albrizio

Il Frosinone non si rialza e contro la Juventus arriva la quarta sconfitta consecutiva che non consente ai ciociari di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Ma nel momento di difficoltà della squadra di Eusebio Di Francesco arriva una conferma positiva: la prestazione di Marco Brescianini allo Stadium, che un giorno potrebbe anche diventare il suo nuovo stadio di casa.



Il centrocampista classe 2000 è diventato gradualmente uno dei punti fermi del Frosinone e contro la Juventus ha messo a segno il gol del momentaneo 1-2, prima della definitiva rimonta firmata da Vlahovic e Rugani. Era l'osservato speciale della partita e non ha tradito le aspettative, sfoderando una prestazione da 7,5 nelle pagelle del nostro Nicola Balice. Sarà con ogni probabilità uno degli uomini mercato dell'estate e a suon di prestazioni sta dimostrando perché diversi club hanno già messo gli occhi su di lui.



'UNO DA BIG' - D'altronde al Frosinone sono già convinti: Brescianini è uno da big. Lo aveva detto chiaramente il direttore sportivo della società laziale, Guido Angelozzi, in una recente intervista a Tuttosport: "Di Gatti sono orgoglioso, lo seguo e sta facendo bene. Deve abituarsi a quel livello, non scordiamoci che scalata ha fatto: ma è forte. Brescianini è un giocatore per me molto forte e può diventare da Juve, da Milan, da Inter, da Napoli... Perché ha tutti i requisiti: è un centrocampista completo, classe 2000, che viene da un settore giovanile importante come quello del Milan e sta facendo cose bellissime a Frosinone. Può stare in un grande club".



QUANTO COSTA BRESCIANINI - Parole e musica, il centrocampista è uno dei pezzi più pregiati in rosa e si inizia a ipotizzare quale possa essere il prezzo del suo cartellino. Il Frosinone non ne ha ancora fissato uno ben definito, ma c'è già una prima valutazione di massima: per i ciociari il suo cartellino vale già oltre 10 milioni di euro, ma la cifra può ulteriormente salire se Brescianini garantirà questo livello di prestazioni fino al termine della stagione.



PERCENTUALE MILAN - Il prezzo definitivo lo dirà il mercato e le offerte che arriveranno, ma c'è un altro dato di partenza da non dimenticare: quale sarà la cifra a cui sarà ceduto Brescianini, ci guadagnerà anche il Milan. Nell'accordo che, la scorsa estate, ha portato il classe 2000 a Frosinone a titolo definitivo i rossoneri si sono riservati una percentuale sulla futura rivendita, confermata recentemente anche dal ds dei ciociari Angelozzi. E la percentuale è molto importante: il 50% della cifra di cessione finale andrà nelle casse rossonere.



CHI VUOLE BRESCIANINI - La percentuale consentirebbe al Milan anche, eventualmente, di riacquistare il ragazzo a una cifra considerevolmente più bassa del mercato, la metà netta. Ad oggi, tuttavia, il ritorno di Brescianini non è una pista calda per il Diavolo e sono altri i club ad aver messo gli occhi sul centrocampista. La Juventus rientra tra queste società, il gradimento da parte di Cristiano Giuntoli è forte e il profilo si innesta nel percorso di ringiovanimento della rosa. I rapporti tra i bianconeri e il Frosinone sono buoni, come testimoniato anche recentemente dalle operazioni Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea, come sono buoni quelli tra i ciociari e l'Atalanta, altra società interessata a Brescianini in vista della possibile partenza in estate di Teun Koopmeiners (cercato proprio dalla Juve) e/o Ederson. E l'elenco delle pretendenti può allungarsi nel corso delle prossime settimane.



LA STAGIONE DI BRESCIANINI - Finora in questa stagione Brescianini ha collezionato 24 presenze in Serie A condite da 3 gol realizzati, già eguagliato il bottino di reti del 2022/23 in Serie B con il Cosenza, dove si trovava in prestito dal Milan. Per il duttile centrocampista, utilizzato da Di Francesco anche come terzino sinistro in situazioni d'emergenza, ci sono anche 4 presenze in Coppa Italia.



@Albri_Fede90