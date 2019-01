Christian Romero è un giocatore della Juventus: ne è convinta Telenord, emittente genovese da sempre molto vicina alle questioni di casa Genoa.



Secondo il canale televisivo ligure l'operazione sarebbe ormai virtualmente conclusa e il ventunenne difensore argentino, prelevato in estate dal Belgrano per 1,4 milioni di euro, passerebbe in bianconero per una cifra attorno ai 20 milioni più bonus. Romero resterà comunque al Grifone fino al termine di questa stagione per aggregarsi ai campioni d'Italia soltanto la prossima estate.



A tal proposito dalla società rossoblù arrivano al momento soltanto smentite ma l'operazione sembra sempre più vicina al concretizzarsi.