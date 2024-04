Juventus e Milan, quanti punti mancano per la Champions League? Tutte le ipotesi

ATALANTA-FIORENTINA, QUANDO SI RECUPERA? LE IPOTESI

Non solo l'Inter capolista e quasi matematicamente campione d’Italia., la prima con il nuovo format. La squadra rossonera, infatti, ha un buon vantaggio sul 6° posto (attualmente occupato dall’Atalanta) pari a 16 punti – i 70 rossoneri contro i 54 degli orobici che, però, devono recuperare una sfida, quella contro la Fiorentina – e disputare la corrente giornata.

I rossoneri, in sostanza, possono raggiungere l’obiettivo già durante il 35° turno di campionato. I rossoneri hanno 16 punti di vantaggio sull'Atalanta (ma scontro diretto sfavorevole) e 12 sulla Roma (scontro diretto favorevole): basta un pareggio contro il Genoa per centrare l'accesso alla massima competizione continentale. Altrimenti, in caso di sole sconfitte, c'è l'ipotesi di attendere la sfida fra orobici e giallorossi (36° turno di Serie A).

, invece, attualmente terza in classifica a quota 65 punti,nelle ultime 4 giornate di campionato.Se due o più squadre chiudono il campionato a pari punti, si considerano gli scontri diretti per determinare la qualificazione in Champions League.