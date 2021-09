a. L’attaccante classe 2003 si sta mettendo in mostra nella Fc Dallas a suon di gol e prestazioni luccicanti.. Ma non è l’unica società europea che si è messa sulle tracce di questo centravanti destinato a diventare presto il titolare della nazionale a stelle e strisce.- Pepi è diventato il giocatore più giovane ad aver segnato una tripletta in un match di MLS, realizzata in soli 23 minuti, contro i Los Angeles Galaxy. Il primissimo gol della carriera in Major League Soccer, la prima divisione statunitense, Ricardo lo realizzò a marzo 2020, quando segnò il 2-2 decisivo al 96' per il suo Dallas contro il Montreal Impact. Un baby da record che vuole bruciare le tappe. La prossima potrebbe essere nella serie A: Bologna e Fiorentina ci hanno provato la scorsa estate,convinto pienamente del potenziale di questo attaccante dal grande fisico e dall’ottima tecnica. Al momento la discussione non è andata avanti perché il club americano ha sparato alto per il suo gioiellino ma non sono esclusi nuovi contatti. Intanto Ricardo continua a segnare in attesa di quel salto che arriverà a stretto giro di posta.