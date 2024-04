Tre punti per restare terza a -6 dal Milan, oppure crisi. Ladi Massimilianonon può più sbagliare: serve assolutamente tornare alla vittoria indopo quattro turni (due ko e due pari) e più di 40 giorni, per non rimettere definitivamente in discussione un posto nella prossima Champions League, con il Bologna, la Roma e l’Atalanta alle calcagna: di fronte,nel posticipo domenicale dellauna delle rivali storiche, ladi Vincenzo, reduce dalla vittoria nella semifinale di Coppa Italia, così come i bianconeri, e alla ricerca di punti per l'Europa.

Juventus-FiorentinaSzczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. AllegriTerracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Belotti.Federico La Penna (Roma)