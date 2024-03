Juventus, Gasperini sfida Allegri: tutte le volte che ha sfiorato la sua panchina. E non è finita...

Mai dire mai. Anche se forse il tempo per vedere Gian Piero Gasperini potrebbe anche essere passato, per un possibile dopo-Allegri rimane anche il suo nome nella lista (non troppo lunga) di Cristiano Giuntoli.Motivato come e più degli allenatori in rampa di lancio, pronto ed esperto come o più del top di gamma. Non passa di moda insomma il profilo di Gasperini dalle parti della Continassa, per quanto il tempo utile per vederlo finalmente sulla panchina della sua Juve stia effettivamente finendo stagione dopo stagione.