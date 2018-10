Il Genoa ferma la Juve allo Stadium. Una Juve trascinata dai portoghesi ma che paga ancora delle distrazioni fatali ed anche un po' di sfortuna. Male Bonucci dunque, bene soprattutto Cancelo e il solito Ronaldo. Mentre nel Genoa convincono specialmente due baby come Romero e Kouame. Queste le pagelle di Calciomercato.com.: un tempo da spettatore, poi una parata importante in avvio di ripresa su Piatek. E sul gol non può nulla: devastante, in questo momento è la vera arma in più della Juve: fascia di capitano al braccio, lascia il lavoro sporco a Benatia ed è quantomeno co-protagonista in negativo del gol genoano: prima il rinvio sbilenco, poi resta immobile mentre Bessa insacca di testa. In un modo o nell'altro, quando la Juve subisce gol non è mai esente da colpeil duello con Piatek sembra poterlo vincere lui, ma dall'ammonizione in poi perde sicurezza. E rimane a guardare colpevolmente Kouame nella rocambolesca circostanza che porta al gol del pareggio il Genoaprova ordinata con un paio di chiusure importantirisolto l'equivoco, è una mezz'ala e non un regista. In questa posizione sbaglia meno e corre di più: spaventa tutti quando si blocca nel primo tempo, per il resto è il solito metronomo nonostante un pomeriggio in cui gli basta solo svolgere il compitinotaglia e cuce (26' s.t.: subito una palla gol sciupata malamente): torna nel tridente, ogni tanto sbaglia qualche pallone per eccesso di confidenza ma ne pennella almeno un paio che Ronaldo non trasforma in gol solo per una questione di centimetri (13' s.t.: pochi spazi, se li crea da solo): mai nel vivo dell'azione, la partita gli scivola addosso (36' s.t.ogni pallone che tocca, al primo spiraglio, lo spara verso la porta genoana. Un gol di rapina, un palo, nel complesso un ottimo primo tempo ed una ripresa senza il dovuto supporto della squadraAll.la Juve che lo fa arrabbiare è tornata, bella e sciupona per un tempo, infine punita alla prima distrazione.: non impeccabile in occasione del gol, per il resto tiene bottanon è dalla sua parte che il Genoa va in difficoltà: giovanissimo, gioca senza paura e non trema nemmeno da ammonito.: leader di questo Genoa, prova a limitare i pericoli che arrivano dalla destra juventina: leggerino: perde il duello con Matuidisopperisce con intelligenza tattica alla mancanza di dinamismo: un gol che fotografa tutta la sua sapienza calcistica(38' s.t.: limitare Cancelo è una missione impossibile in questo momentoha passo e coraggio, gli manca a volte la capacità di lettura dell'ultimopassaggio. Ma in occasione del gol è bravissimo, segue la palla e poi la pennella per Bessa (40' s.t.tiene da solo in apprensione la retroguardia bianconera, gli manca il guizzo ma si conferma un giocatore in forma e dal grande potenziale.All.: il Genoa viene a Torino per fare la guerra, conquista un punto pesantissimo che gli serve per riprendere subito il timone della squadra