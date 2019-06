. L’unico dato certo è che la somma dei modi di dire, in qualche caso fin esagerati, alla fine della baraonda ha prodotto. A Torino è atterrato ede ancheLa domanda che si sono posti in tanti, purtroppo spesso senza avere particolari strumenti o conoscenze, èQui non si vuole puntare il mirino contro nessuno, ci mancherebbe anche, soloPer farlo è necessarioper vedereIl primo èche il 23 maggio dava per ufficiale, con tanto di date, l’arrivo dell’allenatore catalano a Torino.Ma che si fosse di colpo infiammato l’interesse in Borsa è testimoniato daQuasi il doppio.Da quel momento in poiUn effetto naturale che si verifica con qualsiasi azione quotata, nulla di cui stupirsi.Il 1 giugno una testata autorevole in ambito finanziario come il Sole 24 Ore spiegava comee, per questo, renderlo più plausibile nonostante la cifra monstre. Il 7 giugno anche Quotidiano.net titolavaDomenica 16 giugno, invece, è statoi e, da lì,E’ evidente chei. Se qualche esperto ha utilizzato poi la leva il rendimento può anche essere stato moltiplicato di N volte. Buon per loro.“Compra sulle indiscrezioni, vendi sulla notizia”.Ormai siamo abituati allacon la stessa facilità con cui CR7 salta un uomo, ma non per questo tutto è accettabile.n pieno calciomercato, quando una agenzia stampa MF-Dowjones riportava dalle sale operativeche quel giorno fece segnare al titoloFortunatamente esisteLa disciplina sul Market Abuse è contenuta all’interno di un sistema di regole chiamato MAR.Quello su cui si può discutere (e qui lo abbiamo già fatto) sono le stesse regole applicate a una materia fumosa e dei sogni come il calcio, mica al settore farmaceutico, petrolifero o bancario.La norma, in linea di principio, sostiene che. D’altro canto,, altrimenti ci sarebbe il rischio di comprometterla.mentre su Guardiola il club bianconero non è mai intervenuto.Gli articoli di Agi, Sole 24 Ore, Quotidiano.Net (e altri) probabilmentesemmai solo all’accensione di un cosiddetto “faro”, ma su questo effettivamente, dal momento che uno di questi riportava addirittura la data di presentazione dell’allenatore alla stampa.La risposta è semplice, nessuno. Di buoni samaritani in finanza non se ne sono mai visti, inutile illudersi.A meno che una comunicazione non la richieda la Consob. Va poi aggiunto che, di solitoin un gioco che di solito dovrebbe fare somma zero.Evidentementes e, di conseguenza, nemmeno l’ufficio che in Consob valuta in tempo reale l’operatività sui titoli alla luce del flusso informativo e giudica se questo è coerente o incoerente.che si alimentano di volatilità sui titoli e possono determinare anche forti escursioni.e sono in grado di sfruttare sapientemente situazioni come quelle che abbiamo descritto sopra, facendo il loro mestiere di speculatori, certo nulla di illegale.Il tema riporta sempre allo stesso punto.( e quasi sempre, bisogna ammetterlo, con molte più verifiche e riscontri).La suggestione collettiva, spinta da più parti, twittata da più parti, è difficile da governare una volta che l’effetto si scatena. E anche individuare chi inizia a comprare un titolo sulla base di un tweet, discernendo da un altro che invece è in possesso di una eventuale informazione privilegiata, non è per nulla semplice quando il volume dei titolo scambiati si quintuplica.Ma le regole sono queste e, se c’è un punto si cui si può discutere, sono le regole stesse e non certo gli effetti.Come dicevamo, non a caso un anno fa circa iniziavano a circolare indiscrezioni su Cristiano Ronaldo, poi effettivamente realizzatesi.. Come se si fosse scaricata sui prezzi tutta la tensione accumulata precedentemente sulla questione Guardiola.Dal 14 giugno, quando era chiaro che Sarri sarebbe diventato il nuovo comandante alla Continassa,come si vede bene dal grafico:In molti hanno avuto tutto l’interesse a che l’indiscrezione Guardiola continuasse ad autoalimentarsi, a gonfiarsi,e, di conseguenza, il club.Tuttaviao, nel paradiso del “ci siamo quasi”, “mancano solo le firme”, “sempre più vicino”, “mancano solo i dettagli” per non parlare del “la fidanzata è già in città a cercare casa” oppure “è stato avvistato in Piazza del Duomo”.in un dato periodo (perché bisogna anche saper uscire a tempo debito). La voglia di arrivare primi qualche volta può giocare brutti scherzi.E il rischio vero è quello diCome successo con Mbappè a gennaio, come con Guardiola a maggio-giugno.Salvo poi partire, successivamente, con il gioco opposto ovvero con, cioè alla ricerca di tutti i giornalisti che sulla questione Guardiola si erano esposti in positivo, avevano paventato, detto, quasi certificato. Con un’inutile e non necessaria operazione di debunking.o fomentare inconsapevolmente orde di tifosi alla caccia del bandito. Per quello riponiamo sempre fiducia nel regolatore e in chi ha potestà per occuparsene.Altrimenti il passaggio da strumento a strumentalizzato è talmente breve che nemmeno ci si accorge.Mentre il mercato è ancora lungo, parecchio lungo.