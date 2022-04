La Juventus domani nel lunch match affronta il Venezia e Massimiliano Allegri in serata ha diramato l'elenco dei 20 convocati per l'Allianz Stadium:



PORTIERI

W. Szczesny

C. Pinsoglio

M. Perin



DIFENSORI

G. Chiellini

M. De Ligt

Danilo

A. Sandro

L. Pellegrini

L. Bonucci

D. Rugani



CENTROCAMPISTI

Arthur

F. Bernardeschi

A. Rabiot

D. Zakaria

F. Miretti



ATTACCANTI

D. Vlahovic

A. Morata

P. Dybala

M. Aké

M. Kean