Sono 22 i convocati diin vista della sfida che vedrà laaffrontarequesta sera a Milano per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Come già annunciato dall'allenatore bianconero Dusan Vlahovic non figura nell'elenco dei giocatori a disposizione per la gara e insieme a lui sono confermate le assenze dello squalificato Juan Cuadrado e dei lungodegenti Kaio Jorge e Moise Kean. Ci sono invece sia Arkadiusz Milik che Paul Pogba anche se entrambi non hanno i 90 minuti nelle gambe.: Szczesny, Perin, PinsoglioDe Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, RuganiLocatelli, Pogba, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.Chiesa, Milik, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.