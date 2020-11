Al JTC continua la preparazione in vista dell’ultima delle tre trasferte consecutive in una settimana che porterà la Juventus alla pausa per le Nazionali. Prima della sosta, però, i ragazzi di Mister Pirlo dovranno affrontare allo Stadio Olimpico la Lazio, nel lunch match delle ore 12.30 di domenica 8 novembre. Questa mattina la squadra è scesa in campo alla Continassa e il programma dell’allenamento ha previsto diversi esercizi di possesso palla e di tattica, prima della partitella finale. Domani i bianconeri si troveranno per una nuova seduta al Training Center prima della partenza per Roma.