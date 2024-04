Juventus, il sindaco di Agliana al BN: 'Giuntoli? Persona ideale per aprire un ciclo. Mi ha fatto una promessa'

CRISTIANO GIUNTOLI, PARLA IL SINDACO DI AGLIANA

"Non mi stupisco Giuntoli sia arrivato alla Juventus. L'uomo giusto per avviare un ciclo, sono certo si toglierà grandi soddisfazioni" esordisce tranquillamentesindaco di Agliana, comune in provincia di Pistoia con circa 18 mila abitanti di cui è originaria la famiglia del direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli.“No, Cristiano non abita ad Agliana. Però io ho una grande amicizia con la sua famiglia: la madre e la sorella sono persone a cui io sono molto legato”.