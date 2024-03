Juventus, Iling-Junior tra rinnovo e mercato: in Premier c'è la coda per lui

40 minuti fa

2

Ci ha messo più del previsto, ma ora Samuel Iling-Junior sembra aver convinto Max Allegri a concedergli la titolarità della fascia sinistra a scapito del deludente Filip Kostic. Intanto la Juventus punta su di lui ed è ormai a un passo dal formalizzare la propria proposta per il rinnovo di contratto. Che non esclude però un'eventuale cessione se l'esterno inglese dovesse essere scontento come qualche mese fa: su di lui rimane il Brighton a guidare una truppa di club di Premier composta anche da Tottenham, Everton e West Ham.