Un tartufo per CR7. "Si sente un bel profumo, grazie"; risponde il portoghese a Vittorio Gabbanini, Sindaco di San Miniato, in provincia di Pisa. La Juventus, in ritiro presso l'Hotel Hilton di Firenze in vista della gara contro l'Empoli, è stata accolta dalla delegazione sanminatese: il Comune, noto per il prezioso frutto, già alcuni anni fa aveva donato a Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon il tubero, stavolta regalato, all'interno di un vaso dal profumo inebriante, anche a Miralem Pjanic e Fabio Paratici. "Questo è il nostro Pallone d'Oro - hanno scherzato i donatori con Ronaldo - e adesso riporta la Champions League in Italia", una richiesta seguita dall'invito alla usuale Mostra del Tartufo Bianco che si svolgerà a San Miniato a novembre.





