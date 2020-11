Ennesimo infortunio per il centrocampista gallese della Juventus, Aaron Ramsey: l'ex Arsenal è dovuto uscire per un problema muscolare al 53’ della sfida in Champions di ieri sera contro il Ferencvaros.



FUORI CON LA LAZIO E IN CHAMPIONS - Il classe 1990 sarà out per i prossimi 20 giorni: salterà quindi le partite contro Lazio e Cagliari in campionato e il ritorno con il Ferencvaros in Champions.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato della Juve: "Aaron Ramsey si è sottoposto a esami presso il J|Medical: per lui lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato"