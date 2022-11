AL TERMINE DELLA PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO E PER IL COMMENTO VIDEO CON SANDRO SABATINI.

Chi vince ci crede, chi perde è praticamente fuori dalla lotta per lo scudetto, nonostante siamo solo a novembre. Dopo l'inizio di campionato con grandi difficoltà e la ripresa negli ultimi tempi, va in scena questa seraall'Allianz Stadium di Torino, uno deipiù decisivi degli ultimi anni:ladi Massimilianoriceve infatti l'di Simone, con i bianconeri settimi in classifica a quota 22 punti e i nerazzurri sesti a quota 24, con due lunghezze in più. Sfida mai banale, soprattutto questa volta: la Vecchia Signora è reduce da tre successi di fila, la Beneamata da quattro, ma il morale è differente: i torinesi infatti sono appena usciti dalla Champions dopo una fase a gironi disastrosa e si sono dovuti accontentare dell'Europa League, mentre i milanesi hanno centrato gli ottavi della massima competizione europea qualificandosi in un girone molto complicato e in generale appaiono in netta ripresa, nonostante la sconfitta di Monaco, priva di conseguenze. In campionato però il ritardo accumulato dalle prime è giù rilevante: per questo il match di stasera è una sorta di dentro-fuori, per coltivare ancora speranze scudetto e inseguire la vetta, anche in concomitanza con gli altri scontri diretti. Nella Juve rientrano Di Maria, Bremer e Vlahovic, che sfida Lautaro Martinez (entrambi a quota 6 gol finora), mentre l'Inter deve fare ancora a meno di Lukaku ma recupera Brozovic.Dopo la vittoria per 1-0 firmata dal rigore di Çalhanoglu lo scorso aprile, l'Inter potrebbe ottenere due successi consecutivi contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2003/04, quando era guidata da Alberto Zaccheroni - per risalire a due vittorie nello stesso anno solare nel massimo campionato bisogna invece tornare al 1987. La Juventus potrebbe mancare l’appuntamento con il gol per due partite di fila di Serie A contro l’Inter per la prima volta dal 2010 (0-2 in aprile e 0-0 in ottobre) - si torna invece al 1962/63 per l’ultima volta in cui i bianconeri hanno perso senza segnare due gare consecutive contro i nerazzurri. Simone Inzaghi potrebbe diventare solamente il secondo allenatore nella storia dell’Inter a vincere due trasferte di Serie A contro la Juventus, dopo Helenio Herrera, che ci riuscì in ben tre occasioni tra il 1961 e il 1965. Considerando tutte le competizioni e partendo dalla sua data di esordio come allenatore di prima squadra (aprile 2016), Simone Inzaghi ha battuto la Juventus sette volte su 18 confronti (2N): è l’allenatore che ha sconfitto più volte i bianconeri in questo periodo. La Juventus ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol: i bianconeri non infilano quattro clean sheet consecutivi in Serie A da dicembre 2018 (sei in quel caso, con sei vittorie senza subire alcuna rete). Per l’Inter sono quattro le vittorie consecutive in campionato, tutte arrivate segnando almeno due reti: è da gennaio 2022 che i nerazzurri non ne ottengono almeno cinque nello stesso torneo di Serie A (striscia di otto in quel caso). Considerando i principali 10 campionati europei 2022/23, solamente il Barcellona (quattro reti in 12 gare) e il Benfica (cinque in 11) hanno subito meno gol della Juventus (sette) – l’Inter ha incassato 17 gol finora (era dal 2011/12 che non ne subiva così tanti a questo punto del campionato di Serie A). La Juventus è la squadra che ha più giocatori nati dall’1/1/2000 in poi, coinvolti in almeno un gol (includendo quindi gli assist) in questa Serie A: sono ben cinque, tra Vlahovic (sette), Kean (uno), Fagioli (uno), Miretti (uno) e Iling-Junior (uno) – l’Inter non ha nessun giocatore. Nicolò Barella è uno dei tre centrocampisti che hanno segnato più gol in questo campionato (cinque, gli stessi di Zaccagni e Lookman): l’ultimo centrocampista dell’Inter in grado di segnare almeno sei gol nelle prime 13 partite della formazione lombarda in un torneo di Serie A è stato Youri Djorkaeff nel 1997/98. Tra le nove squadre affrontate almeno otto volte in Serie A, la Juventus è una delle due (con la Roma) contro cui Lautaro Martinez ha segnato meno gol: solo uno, su calcio di rigore, al Meazza, il 6 ottobre 2019.Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.