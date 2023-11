AL TERMINE DELLA PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER IL COMMENTO DI GIANNI VISNADI







La serata più importante del campionato, fino ad ora. Laè ripresa col botto dopo la sosta per le nazionali e termina con il piatto più atteso, nel, il big match dell'Allianz Stadium di Torino, una partita che non è mai come le altre e non lo è soprattutto quest'anno, guardando la classifica:ladi Massimiliano, seconda a quota 29 punti e reduce da cinque vittorie di fila, ospita l'di Simone, capolista a quota 31, nel sentitissimo derby d'Italia. I bianconeri con una vittoria contro gli acerrimi rivali, contro cui l'anno scorso in campionato non hanno mai perso, si porterebbero in testa, mentre i nerazzurri con i tre punti si lancerebbero nella prima fuga stagionale, portandosi a +5. Si sfidano le migliori difese, la Juve con 7 reti subite e l'Inter con 6, e il miglior attacco, quello nerazzurro, che ha già messo a segno 29 gol. Sfida nella sfida, quella tra Chiesa-Vlahovic, entrambi a 4 reti finora, e Lautaro Thuram, figlio dell'ex bianconero Lilian, 12 e 4 gol sin qui. Nella Juve indisponibili De Sciglio, Pogba, Danilo, Fagioli e Weah, nell'Inter Pavard e Bastoni.La Juventus è la squadra che ha vinto più sfide contro l’Inter nella storia della Serie A (87 su 180), almeno 33 successi in più di qualsiasi altra. La Juventus ha vinto ben cinque delle ultime otto gare di Serie A contro l’Inter (1N, 2P), tra cui le due più recenti senza subire gol; l’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato almeno tre successi consecutivi tenendo la porta inviolata contro i nerazzurri in campionato è stata nel 1977, con Giovanni Trapattoni allenatore. L’Inter non ha trovato il successo in 15 delle ultime 17 trasferte contro la Juventus in campionato (4N, 11P) e in nove di queste non ha trovato la via del gol. Questa è la prima volta nella storia della Serie A in cui Inter e Juventus si affrontano con almeno 29 punti a testa prima della 14ª giornata di campionato; al massimo queste due formazioni si erano scontrate a questo punto della stagione con 24 o più punti ciascuna (27 per i nerazzurri e 24 per i bianconeri nel 2008/09 alla 13ª giornata, mentre ne avevano rispettivamente 24 e 28 all’11ª del 2012/13 – in entrambe le occasioni ha vinto la formazione meneghina). La Juventus ha vinto ben quattro delle ultime sei sfide contro la capolista a inizio giornata di Serie A (2P), ciascuno di questi successi è arrivato contro un’avversaria milanese: solo in uno di questi casi la vittoria ha permesso ai bianconeri il sorpasso e primo posto in classifica, il 6 ottobre 2019 proprio contro l’Inter, con Maurizio Sarri in panchina. L’Inter ha vinto 10 dei 12 match di questo campionato (1N, 1P), in tutta la sua storia in Serie A solo due volte è riuscita a trovare 11 successi nelle prime 13 partite di una singola stagione: nel 1950/51 e nel 2019/20, entrambi i tornei chiusi tuttavia in seconda posizione. Solo il Nizza (quattro) ha subito meno gol di Inter (sei) e Juventus (sette) nei cinque grandi campionati europei in corso; nella scorsa stagione di Serie A dopo le prime 12 gare le reti incassate dai bianconeri erano esattamente le stesse (sette), mentre i nerazzurri ne contavano ben 11 in più (17). Inter e Juventus sono le due squadre che in questa Serie A hanno segnato più reti con i propri difensori: cinque a testa; nei cinque grandi campionati europei in corso hanno fatto meglio solo Bayer Leverkusen (13, con il solo Álex Grimaldo che ne conta sei) e Union Berlino (sei, quattro dei quali con Robin Gosens). Tra le squadre affrontate più di cinque volte in Serie A, la Juventus è quella contro cui Lautaro Martínez ha la peggior media gol (appena una rete in 676 minuti contro i bianconeri). Con un gol, l’argentino può diventare il secondo giocatore negli ultimi 60 anni in grado di segnare almeno 13 reti nelle prime 13 gare giocate dall’Inter in una stagione di Serie A, dopo Mauro Icardi nel 2017/18. Filip Kostic, la cui ultima rete in Serie A è arrivata nell’1-0 contro l’Inter dello scorso 19 marzo, ha servito l’assist in tre delle ultime sei marcature della Juventus in campionato; inoltre, l’esterno serbo può essere coinvolto in almeno un gol in tre presenze consecutive per la prima volta in Serie A (due passaggi vincenti nelle due gare più recenti).