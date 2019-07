Come riporta Sky Sports, il futuro di Sami Khedira potrebbe essere in Inghilterra. Il centrocampista tedesco, classe 1987, è infatti seguito dal Wolverhampton. I colloqui tra Paratici ed i vertici dei Wolves sono già avviati. Oltre a quella inglese, per Khedira sono ancora aperte le ipotesi Besiktas e MLS statunitense.