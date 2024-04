Juventus, John Elkann 'dà ragione' a Massimiliano Allegri. Ma se l'anno zero è quasi alle spalle c'è una speranza

. Sembra questo uno dei passaggi-chiave della lettera che ha scritto agli azionisti di Exor , ovviamente limitandoci alle questioni riguardanti la. In sostanza, dai vertici supremi del club bianconero non si fa altro che ribadire ciò che Massimilianova dicendo da tutta la stagione, ovvero che, e dunque innanzitutto nella massima competizione europea, per una questione tanto di prestigio quanto di soldi.

Ecco perché, secondo questa logica, nel momento in cui arriverà la qualificazione (e magari si vincerà pure la Coppa Italia),