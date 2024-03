Juventus, Jorginho idea concreta: la posizione dell'Arsenal

Stando a quanto si apprende da Press Association, l’Arsenal è pronto ad avviare ufficialmente le trattative per il rinnovo del contratto del vice-capitano classe 1991 Jorginho, il cui accordo vigente con i londinesi scade invece nel prossimo 30 giugno.



Secondo le ultime informazioni, la proposta in arrivo da parte dei Gunners per l’ex Napoli è di un anno (nuova scadenza al 30 giugno 2025) con inserita però anche un'opzione per proseguire sino al 2026.



La Juve rimane alla finestra e riflette, aspettando il momento giusto per presentargli una proposta importante, la stessa che già in passato con altri dirigenti al comando dell'area sportiva era stata ipotizzata, salvo poi non trovare mai l'accordo giusto con il club di appartenenza. Il profilo di Jorginho, comunque, rimane un'idea, un'idea assolutamente concreta.