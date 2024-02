Juventus, Allegri LIVE: 'Non c'è bisogno di cambiare tatticamente. Vlahovic-Chiesa? Vedremo'

Nicola Balice, inviato a Torino

La Juve non vince da tre partite di fila, da Verona riparte la corsa tra obiettivo Champions e scudetto che rischia di restare un sogno impossibile. Così Max Allegri presenta la partita in conferenza stampa.



A VERONA - "Aver fatto un punto in tre partite fa capire che non sia un buon momento, soprattutto pensando a un punto in due partite in casa. Il Verona sta facendo un ottimo lavoro nonostante le difficoltà, serve un atteggiamento diverso in termini di attenzione ai dettagli"



CAMBIAMENTI - "Continueremo a giocare così, non sono tre risultati negativi a cambiare quanto fatto finora. LA rivoluzione tattica del 2017 era in contesto diverso, ora non c'è bisogno di cambiare. Abbiamo pagato nei dettagli, prendendo gol su palla inattiva o in ripartenza"



ATTACCO - "Vlahovic-Chiesa? Vedremo, devo valutare. Federico da un mese e mezzo alterna lavoro e riposo, sarà importante per il finale di stagione ora che sta ritrovando condizione. Domani abbiamo tutti a disposizione a parte Kean, chi scende o chi subentra sarà importante"



SENZA TROFEI - "100 giorni senza trofei? Non è frustrante, sono stato fortunato io a vincere così tanto grazie a squadre importanti. La Juve è vero che non vince trofei da due anni, ma abbiamo la possibilità di andare avanti in Coppa Italia, non abbiamo potuto giocare la Champions non per nostri demeriti, da quando sono tornato la società ha chiesto determinate cose e per questo stiamo lavorando. La Juventus è dal 2011 che non rimane fuori dalla Champions, ci sono squadre che sono state anche 6-7 anni senza Champions"



