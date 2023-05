E’ giusto che lacerchi un) prima di un, chissà, magari) o della conferma del vecchio ()?. Perché, di altri che devono essere ceduti per fare cassa, di quelli che, disgraziatamente, la Juve deve riprendersi e poi spedire il più lontano possibile. Parlo di. Forse, ma ripeto, forse, solo quest’ultimo potrebbe essere riciclabile in una rosa competitiva, ma gli altri sicuramente no.Chiamatelo, se volete,, l’uomo che si vantava di essere il mago delle plusvalenze e, alla fine,i. Sarà pure il mago delle), ma, per lavorare in una società come la Juventus. Taccio, per carità cristiana, le colpe diche con la sua gestione megalomane, da Ronaldo in avanti, ha portato il club sul lastrico facendosi cacciare con ignominia da tutte le attività del gruppo.Giuntoli, dunque, o chi per lui (ma speriamo che sia uno senza collusioni con la precedente dirigenza) si troverà di fronte all’immenso problema di. Peggio:. Quindi, coppe europee o meno (ma non ci sarà Europa di nessun tipo),. Poi, a mio giudizio, dovrebbe essere lasciato libero(anche se, invece, voci interne alla società, dicono che sia vicino al rinnovo: un’assurdità!) e con lui, se le prestazioni contassero qualcosa, anche. Purtroppo il contratto del brasiliano si è rinnovato automaticamente nel momento in cui ha raggiunto il minimo delle presenze prefissate.Per fare cassa, e perché c’è di meglio in giro, e a costi più abbordabili,, una formidabile delusione che, però, peggio gioca e più estimatori trova. Si legge che in Premier, dove lavorano dirigenti che capiscono di calcio meno di Paratici, siano disposti a pagare novanta milioni un centravanti di tal fatta. Poi ci sono le operazioni minori:, che sembrava riscattabile per dieci milioni, sta finendo la stagione che peggio non potrebbe,(torna al Paris Saint Germain),devono dimostrare altrove di essere prima degni della serie A e poi competitivi nella Juventus. Alla fine, se qualcuno, avesse il coraggio di avanzare richieste per(che faceva la riserva anche nel Cagliari) e(ora infortunato), l’opera di allegerimento potrebbe davvero prendere un impulso decisivo.Detto tutto questoEcco perché in società si sono concentrati prima sul direttore sportivo e, in seconda battuta, sull’allenatore.. Al quale, comunque, per i saluti bisognerebbe versare. Tanti. Forse troppi anche per una Juve che vuole fortemente cambiare.