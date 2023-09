La Juve ha iniziato con il piede giusto la stagione con due vittorie fondamentali in trasferta sui campi dell’Udinese e dell’Empoli. Ora il gruppo bianconero regala segnali di compattezza anche in virtù del lavoro svolto da Giuntoli che ha saputo operare bene in uscita agevolando il lavoro di gestione di Allegri. Ma a già partire dalle prossime sessioni di mercato la Vecchia Signora avrà più possibilità di aggiungere qualità e risorse alla rosa.Nella lista dei possibili acquisti di Giuntoli rimane nelle prime posizioni il nome di Baldanzi: il classe 2003 piace per qualità tecniche e per quella innata capacità di poter ricoprire più ruoli nel versante offensivo.perché ci sta lavorando da mesi e l’operazione Ranocchia può diventare il preambolo verso l’inizio di una vera e propria trattativa per portare Baldanzi in bianconero. Un’idea chiara e condivisa, ora è solo questione di tempo…