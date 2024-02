Juventus, la verità sul rinnovo di Danilo

Questa lunga serie di rinnovi, già sul finire della passata stagione, era stata avviata da capitan Danilo. Un prolungamento di contratto previsto, arrivato pure in ritardo rispetto al previsto, considerando il patto stretto tra il difensore brasiliano e la Juventus quando fu proprio Danilo a respingere gli assalti del Bayern Monaco pur di non mettere in difficoltà il club bianconero negli anni precedenti. Ora il contratto è quindi in scadenza al 30 giugno 2025, così come tanti altri compagni di squadra. Con una grande differenza: a oggi, nessun discorso è stato impostato per un ulteriore rinnovo tra l'entourage del capitano e la dirigenza della Juve. Questo non significa che ci siano problemi di alcun tipo, ma che tutto sia destinato a essere rimandato alla prossima stagione forse sì. Con un mercato che tornerà a essere un argomento d'attualità nel caso in cui si arrivasse effettivamente in estate con il contratto in scadenza: il titolo di incedibile non ce l'ha nessuno in casa Juve, questa volta se dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua verrebbe presa in considerazione dal club bianconero e quindi anche dallo stesso Danilo. Discorsi prematuri in ogni caso, ciò che si registra è però la calma piatta in ottica rinnovo.