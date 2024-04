Juventus, l'agente di Chiesa a Torino: il punto fra rinnovo e mercato

L'articolo prosegue qui sotto.

sarà il primo rinforzo della Juventus 2024/25 firmatoma l'obiettivo del direttore sportivo dei bianconeri è quello di potenziare il più possibile la batteria degli esterni d'attacco per una squadra che nel corso della prossima stagione dovrà avere più varietà di scelte anche in chiave moduli (e non a casofa del 4-2-3-1 il suo modulo preferito).Attualmente l'ex-Fiorentinaè arrivato in bianconero nel corso dell'ottobre 2020 (annata covid) con un'al raggiungimento di diverse clausole., la cifra residua che peserà a bilancio al 30 giugno 2024. Fin dal primo giorno Chiesa ha firmato un contratto della durata di 5 anni a(circa 10 al lordo) e da quella cifra oggi, non vuole staccarsi e, possibilmente, salire.Proprio nella gara poi vinta 1-0 contro la Fiorentina con gol di Gattisecondo la Gazzetta,Un segnale chiaro di come, rispetto al passato, sia arrivato il momento di sedersi attorno a un tavolo e trattare.e riconoscergli un piccolo aumento che però non vada a toccare troppo il monte ingaggi., ma spinge su cifre più alte l'affare, consapevole chedi ingaggio e forte del pressing deUn incontro vero e proprio non c'è ancora stato, ma ci sarà. La presenza di Ramadani a Torino è il segnale che tutti aspettavano. Rinnovo o mercato, non c'è altra via.