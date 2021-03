In attesa del fischio d'inizio di Juventus-Lazio, nella classica intervista del prepartita per i biancocelesti ha parlato Francesco Acerbi. Ecco come si è espresso ai microfoni ufficiali del club capitolino: "Sarà una partita fondamentale e decisiva per la qualificazione in Champions. Sappiamo dell' importanza, speriamo che il risultato venga dalla nostra parte, Ruolo? Il mio è al centro della difesa però mi trovo bene anche sul centro-sinistra, dove spingo di più. La retroguardia è l'insieme della squadra, non siamo solo noi cinque. Servirà umiltà per scrollarci di dosso paura e tensioni, possiamo vincere e allo stesso tempo perdere con chiunque. Speriamo che questa sera scatti la scintilla per svoltare. Marusic? Ha fisico e velocità per fare bene anche come terzo di difesa".