Juventus, le ultime su Alcaraz e Milik e quando tornano i nazionali

Redazione CM

La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri, dopo il weekend libero complice la sosta per le nazionali.



Al JTC si è tenuta una sessione d'allenamento congiunta con la formazione bianconera Next Gen allenata da Massimo Brambilla: esercitazioni per reparto, poi possesso palla da schierati e infine una partitella finale. Domani è prevista una seduta di allenamento mattutina. Inoltre, da mercoledì faranno ritorno tutti i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, per una seduta di allenamento nel pomeriggio. Alla ripresa la Juve affronterà la Lazio all'Olimpico nella 30esima giornata di Serie A (match in programma sabato 30 marzo alle ore 18).



ALCARAZ E MILIK - Indicazioni sugli infortunati Carlos Alcaraz e Arkadiusz Milik, entrambi fermi per problemi di natura muscolare: i due hanno lavorato ancora a parte e non hanno svolto l'allenamento con i compagni alla Continassa.