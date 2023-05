Juventus-Lecce è una delle prime gare che apriranno la 33º giornata di campionato, la partita in programma mercoledì 3 alle 18 sarà visibile in streaming su Dazn.



Le probabili formazioni



Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Milik. All.: Allegri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni.