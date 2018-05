Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del Mondiale che giocherà con la maglia della Francia.



Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo talento ma serve fare sempre qualcosa di più per fare la differenza. Servirà spirito di conquista, perché ci sono altre grandi Nazionali quali Spagna, Brasile, Argentina, Germania, Portogallo e Inghilterra, e me ne dimentico certamente alcune. Tante vogliono fare bene e far bottino pieno, noi però faremo la nostra parte perché accada qualcosa di importante per la Francia".