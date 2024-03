Juventus, McKennie parzialmente in gruppo: la decisione di Allegri per l'Atalanta

Buone notizie dall'allenamento di oggi in casa Juve. Prosegue infatti il reinserimento di Weston McKennie nel gruppo dopo che il centrocampista ha svolto parte dell'allenamento con la squadra. L'americano sarà pronto per la sfida con l'Atalanta, rientrerà per il match di domenica ma starà a Max Allegri scegliere se affidarsi a lui dall'inizio o se evitare di rischiarlo. In mezzo al campo infatti è piena emergenza mezzali con Rabiot e Alcaraz ai box.



L'INFORTUNIO - McKennie ha subito una lussazione alla spalla sinistra rimediata nel finale della partita contro il Frosinone: l'ex giocatore del Leeds ha saltato la partita con il Napoli e punta ora l'Atalanta.



GLI ALTRI - Si è rivisto in campo anche Mattia De Sciglio che si è allenato in parte con la squadra: dopo il recupero per l'intervento al ginocchio, l'esterno era ko per un ulteriore problema muscolare. Non dovrebbe essere convocato per l'Atalanta.