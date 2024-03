Juventus meglio di Atalanta e Napoli, ma ai giochisti contro Allegri interessa solo il risultato

Sandro Sabatini

Juventus-Atalanta 2-2 va contro luoghi comuni e frasi fatte, cioè la cosiddetta narrazione che accompagna le due squadre e i due allenatori, Allegri e Gasperini. La Juventus ha giocato meglio, molto più all’attacco, ma con meno precisione nelle conclusioni. L’Atalanta si è difesa bene, sfruttando con puntualità e cinismo due delle tre occasioni da gol offerte dagli errori difensivi dei bianconeri.



Koopmeiners migliore in campo non solo per la doppietta. Chiesa finalmente in forma europea fa felice Spalletti che ha ottimi segnali anche da Cambiaso e Scamacca (che sinceramente non s’è capito perchè sia uscito dopo un’ora).



Il pareggio alla fine costa un posto alla Juve che diventa terza, dunque scende in classifica, pur crescendo nelle prestazioni. Perchè è doveroso, anche a costo di scontrarsi con la narrazione comune, segnalare che sia domenica scorsa a Napoli che stavolta con l’Atalanta, la squadra sta migliorando nei singoli e nel collettivo. E va detto, anche a costo di sfidare i commenti preconcetti o superficiali, quelli che parlano di gioco e poi guardano solo i risultati.