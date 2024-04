Juventus-Milan anticipata a sabato 27 aprile alle 18: ecco perché

Non c'è ancora l'ufficialità, che con ogni probabilità arriverà dopo il 18 aprile, dopo i quarti di finale di Europa League che vedranno impegnate le italiane, maA portare allo spostamento del match tra la terza e la seconda in classica sarebbero motivi legati all’ordine pubblico. Torino infatti ospiterà tra domenica 28 e martedì 30 aprile il G7, summit che vedrà partecipare, oltre all’Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Germania e Giappone.

Le forze dell'ordine hanno altre priorità e non potranno essere impegnate per un match di campionato,che ogni weekend ha la prima scelta delle partite,Juventus-Milan sarà infatti trasmessa in esclusiva da DAZN e. Solo il 19 aprile se ne saprà di più quando verranno comunicati i prossimi anticipi e posticipi del campionato di Serie A.