Nella seconda giornata di Serie A, la Juventus ospita il Napoli all'Allianz Stadium. Bianconeri e azzurri, reduci entrambi da una vittoria alla prima giornata, iniziamo a saggiare le potenzialità scudetto nel primo big match della stagione. Nella Juve, mancherà il grande ex Maurizio Sarri, in ripresa dalla polmonite che lo ha colpito nelle scorse settimane ma ancora senza l'autorizzazione dello staff medico per potersi sedere in panchina. Assente anche il capitano dei bianconeri, Giorgio Chiellini, che ieri in allenamento si è procurato un grave infortunio al ginocchio destro. Nel Napoli di Carlo Ancelotti, invece, prima convocazione per il nuovo acquisto Hirving Lozano, mentre è ancora ai box Arkadiusz Milik. Per quanto riguarda i precedenti, quella di stasera sarà la sfida numero 171 in partite ufficiali fra Juve e Napoli, con un bilancio (nelle 170 partite disputate finora) di 80 vittorie per i bianconeri, 52 pareggi e 32 successi per i partenopei. I gol della Juve sono stati 265, quelli del Napoli 190. L'ultima vittoria bianconera è il 3-1 del settembre 2018 (doppietta di Mandzukic, Bonucci e Mertens), mentre l'ultimo successo del Napoli è l'1-0 dell'aprile 2018 (Koulibaly). Tutti in campo all'Allianz alle 20.45, arbitra Orsato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Ronaldo, Higuain.



NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski, Callejon, Fabian; Insigne, Mertens.





