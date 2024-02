Juventus, non solo il futuro di Chiesa in bilico: a Verona tocca di nuovo a Yildiz

Max Allegri non è uno che parla troppo di singoli. In questa vigilia di Verona-Juventus, però, su Federico Chiesa ha speso qualche parola in più del solito, andando anche oltre le risposte a domande dirette. A proposito del possibile rilancio della coppia con Dusan Vlahovic si è espresso così: “Devo valutare. Per quanto riguarda Federico sta venendo da un periodo di un mese e mezzo in cui alterna dei momenti tra partite e allenamenti e sta trovando una condizione migliore e sarà molto importante per il nostro finale di stagione”. Un messaggio ribadito poco dopo, parlando della potenziale convivenza con Kenan Yildiz: “Stiamo lavorando tutti i giorni, più giocatori di qualità riuscirò a mettere in campo e meglio è. Però poi c'è un equilibrio da mantenere, il calcio non è un'equazione matematica. Va valutato il momento, la condizione dei giocatori. L'importante però è avere giocatori come Federico”. Insomma, Allegri rilancia il ruolo di Chiesa e lo richiama a una maggiore assunzione di responsabilità, al termine di un paio di mesi che l'han visto più tempo indisponibile che in campo e troppo poco determinante nel momento del bisogno contro l'Udinese. Eppure alla vigilia del match con il Verona sembra di nuovo Yildiz a sembrare in vantaggio su di lui, per un ballottaggio che verrà sciolto solo a ridosso della partita. Eppure si concretizzano sempre più le voci che vorrebbero un Chiesa distante dalla Juve: la trattativa per il rinnovo, tra un motivo e l'altro, è ancora lontana dal potersi definire vicina a una fumata bianca. E senza rinnovo, la dirigenza bianconera valuterà la cessione. Ma questa è un'altra storia. Quella di domani parla del suo ballottaggio con Yildiz, della Juve che non può più rimandare l'appuntamento con i tre punti, del ritorno nella formazione titolare di Filip Kostic, Vlahovic, Danilo e pure di Daniele Rugani in luogo dello squalificato Gleison Bremer.



LA PROBABILE FORMAZIONE – Questa quindi la probabile Juve anti-Verona.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri.



A disp. Scaglia, Pinsoglio, Alex Sandro, Tiago Djalo', Iling Junior, Weah, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Miretti, Chiesa, Milik.

Indisponibili: De Sciglio, Kean, Perin.

Squalificati: Bremer, Fagioli, Pogba (sospeso).

Diffidati: Vlahovic.