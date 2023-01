In vista del match di Coppa Italia di giovedì, gara secca con la Lazio valevole per i quarti di finale, la Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa. Per l'occasione, Massimiliano Allegri ha ritrovato in gruppo Federico Chiesa e Juan Cuadrado. Sempre in gruppo, dopo la convocazione contro il Monza, anche Paul Pogba, che in coppa dovrebbe mettere a referto i primi minuti in campo di questa stagione.