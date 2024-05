Juventus, nuovo infortunio per De Sciglio, out con la Salernitana. Alex Sandro e Yildiz ancora ai box

Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Massimiliano Allegri e che ha visto la partecipazione anche di parte del gruppo della Juve Next Gen con i ragazzi che non hanno giocato nella gara vinta ieri nei playoff di Serie C contro l'Arezzo. Non arrivano buone notizie dall'infermeria con Yildiz tornato out e con un nuovo stop per De Sciglio.



L'INFERMERIA - Yildiz ha ancora qualche postumo della gastroenterite che lo sta debilitando e sebbene ieri si sia allenato oggi ha preferito fare soltanto allenamento di forza in palestra. Alex Sandro ha lavorato ancora a parte e verrà valutato nei prossimi giorni. Si è invece fermato Mattia De Sciglio, per lui un lieve risentimento muscolare alla coscia destra che però lo terrà sicuramente fuori dai convocati per la gara contro la Salernitana.