"È diverso rispetto allo scorso anno perché gioco meno.Ma mi piacerebbe rimanere perché sento l'amore dei tifosi e di tutta la famiglia del Bayern”. Parola di, che a inizio mese ha espresso il suo malcontento per lo scarso impiego in Baviera. Il trequartista colombiano - ai box dal 24 novembre per la lesione parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro - non è felice per le sole 8 presenze con 3 gol e 1 assist in Bundesliga e le 3 in Champions League con 1 solo assist a referto. Sta svolgendo il programma di recupero per tornare dall’infortunio, maCome svela Tuttosport, i Globe Soccer Awards in programma ala prossima settimana possono essere l’occasione per affrontare conCi sarà anchein cui Cristiano Ronaldo potrebbe vincere il quinto riconoscimento della propria carriera nella decima edizione del premio destinato al Best Player of The Year. Tornando a James,, che ha un’opzione per il riscatto fissata a 42 milioni di euro.: o il club tedesco lo rileverà per poi cederlo, oppure il colombiano tornerà al Real e verrà venduto. La Juventus in quest’ottica è vigile all'occasione James Rodriguez…