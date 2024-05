Juventus, ora c'è la data UFFICIALE: ecco quando potrà tornare in campo Fagioli

E vede anche il rientro in campo o comunque il ritorno a disposizione di Massimiliano Allegri e della Juventus, club con cui è ancora sotto contratto nonostante il caso scommesse che nei mesi scorsi ha frenato la sua carriera. Fuori causa da ottobre,La Lega Serie A ha infatti comunicato le date e gli orari della trentasettesima giornata di Serie A, tra cui spicca la sfida, scontro diretto per un posto in Champions League. La sfida del Dall'Ara si giocherà nella fascia del posticipo del lunedìOvviamente, toccherà all'allenatore livornese decidere se convocare o meno Fagioli, reduce da un lunghissimo periodo di assenza dalle partite ufficiali, e soprattutto se concedergli uno scampolo di gara nel secondo tempo, escludendo un suo inserimento nell'undici titolare.

, sette mesi e mezzo fa circa:, match disputato nella cornice del Gewiss Stadium e nel quale l'ex giocatore della Cremonese è stato schierato dal primo minuto da Allegri. Fagioli è stato poi convocato anche sei giorni più tardi, in occasione del derby contro il Torino vinto per 2-0 il 7 ottobre, ma senza scendere in campo. Se non scenderà in campo a Bologna,, gara in programma - in attesa che la Lega Serie A ufficializzi anche le date e gli orari dell'ultima giornata - nel weekend del 25 e 26 maggio.

, ricordiamo,per la violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA. Intanto, lo scorso novembre,Il suo futuro è ancora a tinte bianconere.