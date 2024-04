Juventus, per Kostic è tempo d'addio, scelto il sostituto

L'investimento fatto dallasuoggi non ha per niente ripagato le aspettative. L'esterno serbo ha inciso poco fin da quando è approdato a Torino dall'Eintracht Francoforte per 12 milioni più 3 di bonus, a cui vanno aggiunti oneri accessori da 1,5 milioni di euro e con un contratto in scadenza 30 giugno 2026 il club bianconera sta iniziando a guardare al mercato per lui.L'idea, riporta la Gazzetta dello Sport, è quella di provare a monetizzare dal suo addio durante l'estate, possibilmente a titolo definitivo e con cifre simili a quelle versate per lui soltanto due anni fa e che quindi garantirebbero anche una discreta plusvalenza.

Del resto la Juventus sta lavorando da tempo sul mercato degli esterni e degli esterni offensivi in particolare conche potrebbe arrivare a parametro zero in estate e con l'altro esterno della Lazio,, che piace molto a uno solo anno dalla scadenza del suo contratto in biancoceleste.