Quello attuale non è esattamente il suo momento migliore. Lo hanno fatto notare anche inparlando di "frenazo", cioè, "passo indietro", e rilevando come in campionato non segni più dal 19 dicembre scorso, quando aveva chiuso le marcature nel poker in casa del Parma, per poi tornare a esultare due volte in(contro Genoa e Spal) e una contro il Napoli inOra, però,, delmigliore, ilcapace di andare in gol con facilità - almeno quando non supera la linea del fuorigioco - e di sfruttare il suo fisico per coprire il fronte d'attacco. Rimasto ai box perdalla partita del 22 dicembre con la Fiorentina fino al 10 gennaio, quando si è visto per 5 minuti contro il Sassuolo, questa sera può trovare l'occasione perfetta per rilanciarsi, con la speranza che laabbia su di lui lo stesso effetto positivo di cui l'intera squadra ha potuto giovare nella: giàin questa edizione del torneo in altrettante presenze complessive, contro i 4 di un certo CR7.Il suo apporto alla causa bianconera, lo si ricorderà, era già stato decisivo nella, quando le sue 5 reti nella fase a eliminazione diretta, unite a quelle di, si erano rivelate fondamentali per portare la Juve in, altra occasione in cui aveva fatto sognare i tifosi. Sognare, contro il, non basterà: alla Vecchia Signora servirà un Morata concreto, solido e rapido, in grado di trascinare la squadra come è riuscito a fare anche quando Ronaldo era "a riposo forzato" causa Covid. La Champions deve essere la sua occasione per dimostrare di essere grande. Con l'auspicio che ilraccontato dai suoi connazionali non sia altro che un modo per prendere la rincorsa...