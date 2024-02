Juventus, pronta la maxi-offerta del Manchester United per Bremer

Il Manchester United è pronto alla rivoluzione, l'ennesima delle ultime annate, nel corso della prossima estate di mercato e, con Raphael Varane indirizzato verso l'addio, l'obiettivo numero uno sarà quello di piazzare un grandissimo colpo in difesa.



Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport il profilo più importante finito in cima alla lista degli obiettivi dei Red Devils è il centrale brasiliano della Juventus, Gleison Bremer per cui, nonostante l'ultimo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028, le sirene del mercato non si sono mai spente.



L'ooferta che verrà presentata sarà di quelle importanti, sebbene, al momento, non si arriverà ai 60 milioni di euro richiesti dai bianconeri per lasciarlo partire.