Juventus, Ravanelli: 'Squadra spaventata e senza idee, formazione e cambi sbagliati. Che errore Locatelli...'

52 minuti fa

Il girone di ritorno della Juve è più da zona retrocessione che da squadra, solo poche settimane fa, candidata allo scudetto e, nelle ultime giornate, sta solo peggiorando. Solo sette punti in nove partite per la squadra di Allegri che si è vista superare dal Milan e ora ha alle calcagna e inseguitrici per la Champions. Ko in casa della Lazio, la Juve è ora spalle al muro.



L'ANALISI - Ha parlato della situazione dei bianconeri, un ex bomber juventino, Fabrizio Ravanelli, ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole. "Juve molto deludente nelle ultime settimane. Squadra che gioca con paura e senza idee, oltre a formazione e cambi sbagliati. Per indossare la maglia della Juve serve grande personalità. I giocatori li vedo invece con una faccia spaventata e rassegnata in campo. Il gol di Marusic? Errore gravissimo di Locatelli e McKennie più che di Sekulov".