Ultimo capitolo della tournée statunitense per Juventus e Real Madrid. Le squadre di Max Allegri e Carlo Ancelotti si sfidano in questo test di lusso che vedrà in casa Juve gli occhi puntati sulla prima volta di Dusan Vlahovic nell'attacco ispirato da Angel Di Maria. Problemi per Wojciech Szczesny e pure per Weston McKennie che rinvia quindi di nuovo l'appuntamento con il ritorno in campo.Fischio d'inizio alle 4 italiane, si gioca in un Rose Bowl di Pasadena esaurito.REAL MADRID-JUVENTUS 1-0MARCATORE: pt 19' Benzema rig.REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.A disp.: Lunin, Canizares, Vallejo, Nacho, Rudiger, Odriozola, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Camavinga, Hazard, Asensio, Rodrygo, Mariano Diaz, Latasa.All. Ancelotti.JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kean.A Disposizione: Pinsoglio, Garofani, Cuadrado, Rovella, Gatti, Pellegrini, Rugani, Barbieri, Soulé, Aké, Cudrig, Da Graca.All. Allegri.LA CRONACAPronti via e il Real va in gol con Benzema, ma Valverde è in fuorigioco- Primo squillo Juve, sulla sinistra sfondano Kean e Alex Sandro, poi Vlahovic prova a metterci la testa ma non trova forzaTRAVERSA DI BONUCCI! Fagioli si procura una punizione, il capitano va sul pallone e colpisce l'incrocio dei pali.Benzema non perdona dal dischetto, rigore procurato da Vinicius che viene steso da Danilo. Proprio il terzino brasiliano si è fatto trovare impreparato sul retropassaggio di VlahovicSeguono aggiornamenti